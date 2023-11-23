Пловец Колесников выразил мнение о нейтральном статусе

Пловец Климент Колесников заявил, что не видит смысла получать нейтральный статус.

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В сентябре стало известно, что World Aquatics будет допускать россиян в нейтральном статусе только к индивидуальным соревнованиям – максимум одного спортсмена на каждую дистанцию.

– Прошло пару месяцев с момента допуска от World Aquatics. Не появилось желание получить нейтральный статус и поехать в Доху на чемпионат мира? Серебряный призер Токио Иван Гирев получил, например.

– Я не вижу в этом смысла. Даже получая нейтральный статус, у тебя не будет 100% гарантий поехать на соревнования. Может, это выглядит просто – получаешь нейтральный статус и едешь, а по факту все намного сложнее.

Это куча документов, запросов, одобрений и так далее. Не хочется тратить свое время и нервы, чтобы в конечном итоге тебе сказали “нет”. Пусть будет принято общее решение федерацией и в стране, от этого и будем отталкиваться.

– Пока есть разные мнения по поводу нейтрального статуса. В некоторых федерациях спортсмены спокойно участвуют в чемпионатах мира, но главы федерации плавания и гимнастики очень жестко высказываются, например, «Никто не поедет белой тряпкой махать». Чья позиция ближе?

– У меня максимально нейтральное отношение, у каждого человека есть на это свое мнение. Кто-то глотку порвет, чтобы получить нейтральный статус, поехать и доказать, что он молодец, а кто-то будет сидеть и говорить: «Зачем нам это? Я же патриот страны, и я не буду позорить себя и Родину».

У меня нет никакого мнения на этот счет, у меня просто есть факты, от которых я отталкиваюсь.

Есть очень хорошая фраза: «Фактам всегда плевать на ваши чувства». У нас есть официальные условия, другого не дано. Я буду отталкиваться от решения нашей федерации.