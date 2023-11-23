Армрестлер Тайнов рассказал, как перешел из Украины в Россию

Чемпион мира по армрестлингу в лиге «Восток – Запад» россиянин Артём Тайнов рассказал о смене украинского гражданства на российское.

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«В Крыму в 2014-м был референдум о вхождении в состав России. Я совершенно осознанно голосовал «за». Меня никто к этому не принуждал кроме собственного сердца. Кто-то решил, что останется украинцем, это же был свободный выбор каждого. Я тогда даже не думал о том, как это скажется на моей спортивной карьере, что могут быть какие-то проблемы.

Очень скоро я убедился, что к спорту в России относятся намного лучше. Никогда не было проблем с тем, чтобы выехать на крупные турниры. Поскольку я отношусь к числу лидеров российского армрестлинга, то ездил на все соревнования, в которых хотел участвовать.