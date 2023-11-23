CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о несоответствии РУСАДА
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о статусе несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте CAS.
— В рамках процедуры будет проведен обмен письменными представлениями, одновременно будет сформирована группа арбитров из трех человек. После назначения коллегия даст указания относительно следующего этапа разбирательства. За исключением случаев продления сроков по просьбе сторон или других исключительных обстоятельств, группа экспертов должна вынести свое обоснованное решение не позднее чем через три месяца после даты ее создания, — говорится в релизе.
В сентябре исполком WADA пришел к выводу, что РУСАДА до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. Исполком последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. В октябре РУСАДА направило в WADA официальное уведомление о несогласии с заявлением о несоответствии антидопинговому кодексу, предполагаемыми последствиями и условиями восстановления.