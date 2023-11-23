CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу о несоответствии РУСАДА

— В рамках процедуры будет проведен обмен письменными представлениями, одновременно будет сформирована группа арбитров из трех человек. После назначения коллегия даст указания относительно следующего этапа разбирательства. За исключением случаев продления сроков по просьбе сторон или других исключительных обстоятельств, группа экспертов должна вынести свое обоснованное решение не позднее чем через три месяца после даты ее создания, — говорится в релизе.