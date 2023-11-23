Гимнастку Никольченко исключили из сборной Украины за слова о Польше

Гимнастку Никольченко исключили из сборной Украины за слова о ненависти к Польше
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по художественной гимнастике Влада Никольченко исключена из сборной Украины.
Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.
Ранее 20-летняя Никольченко написала в соцсетях, что «ненавидит Польшу и проживающих там людей».
После этого Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело в отношении спортсменки.
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