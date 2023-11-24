Чемпионат мира по художественной гимнастике 2025 года пройдёт в Бразилии

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение поручить проведение чемпионата мира 2025 года Бразильской конфедерации гимнастики, сообщается на официальном сайте организации.

Объявлено, где пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике 2025 года
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Соревнование пройдёт в Рио-де-Жанейро с 20 по 24 августа 2025 года.

Напомним, в июле FIG объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска были обнародованы 10 ноября. Российским спортсменам и членам делегаций поставили условия, при которых они смогут принять участие в соревнованиях: лишь при отказе от поддержки СВО и отсутствии связей с вооружёнными силами. На форме атлетов не должно быть национальной символики, не допускаются гимн страны и любые вербальные выражения национальной принадлежности.

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