Ефимова о возвращении к соревнованиям: «Я потеряла интерес, думала, что надо заканчивать. И тут Чикунова бьет мировой рекорд – ну и решила возвращаться»

Юлия Ефимова рассказала, почему решила вернуться в Россию и снова соревноваться.

Пловчиха Ефимова рассказала, почему решила вернуться в Россию и соревноваться
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Пловчиха взяла бронзу на 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Я потеряла интерес, думала, что надо заканчивать, международных соревнований нет, не с кем соревноваться. И тут Женя Чикунова бьет мировой рекорд, сама выплыла на такой уровень. Ну и решила возвращаться, соревноваться с ней», – сказала Ефимова в эфире «России 24».

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