Пловчиха Ефимова рассказала, почему решила вернуться в Россию и соревноваться

«Я потеряла интерес, думала, что надо заканчивать, международных соревнований нет, не с кем соревноваться. И тут Женя Чикунова бьет мировой рекорд, сама выплыла на такой уровень. Ну и решила возвращаться, соревноваться с ней», – сказала Ефимова в эфире «России 24».