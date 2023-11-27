Призер ЧМ объяснил высокие результаты российских спортсменов в условиях санкций

— У нас очень сильная конкуренция, Россия — одна из ведущих плавательных стран мира, конкуренция зашкаливает, каждый хочет быть на вершине пьедестала. Второе — все занимаются любимым делом. В России спорт — нечто большее, чем работа, мы занимаемся любимым делом.



Отстранение? Для нас это дополнительная возможность подготовиться, чтобы когда мы вернулись, могли ударить со всей силы.



Возвращение Ефимовой? У нее были свои причины, чтобы вернуться. Мы очень рады, что она приняла такое решение, — сказал Минаков в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».