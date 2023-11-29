Винер отказали в отмене дисквалификации

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер. Об этом сообщается на сайте организации.

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Винер не сможет работать на международных турнирах в течение двух лет — с 6 марта 2023-го по 5 марта 2025-го. Тренер имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения уведомления о решении.