МОК обвинили в произволе и беззаконии

"Подобного рода действия и предваряющие их шаги иначе как произволом и беззаконием назвать нельзя. Понятно, что "на достигнутых успехах" некоторые коллеги из Лозанны останавливаться не собираются. Мы стали свидетелями очередной главы фарса - обескураживающее превышение полномочий с целью применять "особые правила" и по своему усмотрению разрешать вопросы", - написал Поздняков.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.