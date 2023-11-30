Пловчиха Чикунова получила премию в номинации «Гордость России»

Пловчика Евгения Чикунова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» в качестве спортсменки года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в числе претендентов также были гимнастки Лала Крамаренко и Виктория Листунова. Церемония награждения спортсменки проходит в Кремлевском дворце.

Чикунова является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом. Кроме того она взяла серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете, а в 2023 году установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, пройдя ее за 2 минуты 17,55 секунды.