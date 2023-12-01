Юношеская сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал Copa mundo do futsal

Национальная команда России по мини-футболу в возрасте до 17 лет вышла в полуфинал международного турнира Copa mundo do futsal, проходящего в Бразилии. - Championat.com

Четвертьфинальная встреча с колумбийским клубом «Ювентас» завершилась в пользу россиян со счетом 2:1. - Матч ТВ

В составе российской команды голы забили Максим Ильченко (8-я минута) и Никита Вилисов (15). Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. - ТАСС