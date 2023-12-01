Допинг-тестирование на Олимпиаде-2026 могут отобрать у Италии

Допинг-тестирование на Олимпиаде-2026 могут перенести из Италии.

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Как сообщает AFP, в стране есть одна лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Она находится в Риме и в 2017 году проходила проверку WADA – тогда инспекторы сообщили, что, несмотря на отсутствие нарушений, лаборатория рассчитана на ограниченный объем работы.

«Нам дали два года на расширение, но затем [в 2019-м] стало известно, что Милан и Кортина-д’Ампеццо получили зимнюю Олимпиаду-2026. Тот проект расширения не мог охватить нагрузку, связанную с этими соревнованиями, и WADA сообщило нам о новом дедлайне», – рассказал директор римской лаборатории Франческо Ботре.

Сейчас лаборатория проводит до 12 тысяч тестов в год. В 2026-м, с учетом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, их количество должно возрасти примерно до 20 тысяч.