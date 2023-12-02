Бах назвал срок принятия решения по допуску россиян на Олимпиаду

Томас Бах: МОК обсудит вопрос о допуске россиян на ОИ в марте
Вопрос о допуске российских атлетов на Игры-2024 будет включён в повестку Олимпийского саммита 5 декабря в Лозанне (Швейцария), рассказал глава МОК Томас Бах. Об этом пишет «Чемпионат».
Функционер пояснил, что в ходе саммита его участники обсудят геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт.
Кроме того, заметил он, при обсуждение будет учтено недавнее решение ООН, которое призывает к олимпийскому перемирию.
По его словам, в зависимости от итогов обсуждения, исполком МОК на заседании в марте примет решение по допуску российских спортсменов на Игры.
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