Бах назвал срок принятия решения по допуску россиян на Олимпиаду

Вопрос о допуске российских атлетов на Игры-2024 будет включён в повестку Олимпийского саммита 5 декабря в Лозанне (Швейцария), рассказал глава МОК Томас Бах. Об этом пишет «Чемпионат».

Функционер пояснил, что в ходе саммита его участники обсудят геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт.

Кроме того, заметил он, при обсуждение будет учтено недавнее решение ООН, которое призывает к олимпийскому перемирию.