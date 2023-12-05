Расписание матчей женского чемпионата мира по гандболу 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, четырьмя матчами завершится предварительный этап чемпионата мира по гандболу — 2023 среди женских команд, проходящего в Дании, Норвегии и Швеции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.

Группа A

Группа E

После предварительного на турнире начнётся групповой раунд, который пройдёт с 6 по 11 декабря. По результатам этого этапа соревнований определятся участники плей-офф. Финальный матч чемпионата мира состоится 17 декабря.