Российскому велогонщику отказали в нейтральном статусе из-за службы в спортроте ЦСКА

"После того, как спортсмен подал заявку, ему пришел ответ от UCI, в котором находились скриншоты из Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), где он лайкнул два поста с Z-символикой, - сказал Хозов. - Кроме того, они в интернете нашли информацию о том, что Бурлаков имеет принадлежность к ЦСКА. Данила отправил ответ в UCI, в котором допустил, что лайкнул посты в Instagram, но не исключил, что сделал это случайно. По поводу ЦСКА он указал, что в течение года являлся военнослужащим срочной службы в спортивной роте ЦСКА, а воинская служба в России является обязательной для всех мужчин, но теперь никакого отношения к ЦСКА он не имеет". - ТАСС