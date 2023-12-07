Лидер ЦСКА и сборной России по гандболу Михайличенко приостановила карьеру

«Левая полусредняя ЦСКА Елена Михайличенко приостанавливает карьеру по состоянию здоровья. Просим с уважением отнестись к данной ситуации и не беспокоить клуб и игрока по поводу дополнительных комментариев. Клуб надеется на скорейшее возвращение Елены на площадку и рассчитывает на ее участие в матчах плей-офф», — утверждается в официальном заявлении.