Российские прыгуны в воду отказались получать нейтральный статус

Дружинин заявил, что лидеры чемпионата России не соответствуют критериям допуска на международные турниры, так как являются членами «Динамо» или ЦСКА .

«А отправлять кого-то, кто занял седьмое, восьмое, девятое место — это не лучшие спортсмены. Весь смысл отбора пропадает и спортивный принцип тоже», — заключил он.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного человека. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.