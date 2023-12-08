Звезде американского футбола диагностировали амнезию

Тайт-энду клуба НФЛ «Каролина Пэнтерс» Хейдену Херсту диагностировали посттравматическию амнезию. Диагноз поставил независимый невролог.

Игрок получил удар в голову во время матча против «Чикаго Беарс» 9 ноября.

Невролог и бывший рестлер WWE Крис Новински в соцсетях объяснил, что значит посттравматическая амнезия.

«У Херста были или остаются проблемы с формированием новых воспоминаний и, возможно, воспроизведением старых. Надеюсь, что он не будет торопиться и полностью восстановится», — написал Новински.

Сам 30-летний футболист написал, что чувствует себя лучше, не планирует завершать карьеру и готовится к возвращению на футбольное поле в течение одной-двух недель.