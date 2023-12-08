МОК опубликовал полный список требований для допуска россиян на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список требований к российским спортсменам для допуска на Олимпиаду-2024 в Париже. Чемпионат.com
Россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. ТАСС
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Sports.ru