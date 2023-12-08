Тарасова отреагировала на допуск российских спортсменов на Игры

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Игры 2024 года в Париже. RT на русском

«Уже ездили без него, нам не привыкать. С флагом или без него каждый будет знать, что это стоит русский спортсмен. Это тоже надо понимать», — отметила Тарасова. Матч ТВ

«Поздравляю всех спортсменов. Очень рада, что МОК принял человеческое решение. Это большая победа. Будем следить за нашими ребятами. Ура», — сказала заслуженный тренер СССР. Газета.Ru