Российские спортсмены подпишут условия участия в Олимпийских играх

Все спортсмены, которые будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, подпишут обновленные условия, передает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

"Как и все остальные спортсмены, россияне также должны будут подписать обновленные условия участия. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения", - рассказали в МОК.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.