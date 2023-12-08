"Унизительные условия": в России отреагировали на допуск россиян к Играм-2024

«Заявление МОК в день, когда Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы? Думаю, это совпадение. МОК не мог знать, что Владимир Владимирович сегодня объявит о намерении участвовать в президентских выборах. Другой вопрос, что в своих пропагандистских целях буржуи будут придумывать всевозможные методы воздействия на наших избирателей. Это же очевидные вещи: все знают, как Путин и россияне относятся к спорту. Поэтому давление будет со всех сторон и на Россию, и на президента. Мы к этому уже привыкли, к сожалению, уже стали стрессоустойчивыми», — заявил он.