"Унизительные условия": в России отреагировали на допуск россиян к Играм-2024

Спортивные деятели РФ прокомментировали допуск россиян до Олимпиады
Несколько спортивных деятелей России прокомментировали решение Международного Олимпийского Комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр в Париже-2024.
По словам старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко, условия МОК являются «унизительными».
«Ни о каком прорыве говорить не приходится. МОК, допустив наших спортсменов до Олимпиады, сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям. Считаю, что нам не нужно ехать в Париж на таких условиях», — заявила она.
Похожее заявление сделал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, Россия не должна «кланяться в ноги» МОК за такое решение.
«В связи с этим решением нам что, в ноги кланяться? Сперва от них прилетели ограничения на непонятных основаниях, основанные на непонятно каких хартиях и уставах, а теперь допустили. А теперь допустили. Допустили и спасибо», — считает Мамиашвили.
Положительно о решении МОК высказался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. При этом он также добавил, что решение комитета немного опоздало, так как во многих видах спорта уже прошли отборочные туры.
«Допустили, хорошо, конечно, но поздно. Во многих видах отборочные турниры уже прошли, и многие никак уже не успеют квалифицироваться на Олимпиаду. Плюс решать (вопрос об участии спортсменов — прим. ред.) будут международные федерации, и в каком виде все это будет — непонятно», — считает Тарпищев.
Поддерживает решение МОК и рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова. Спортсменка призналась, что рада такому исходу, но опасается завышенных требований.
«Хорошо, что в допуске до Олимпиады в Париже МОК пошел нам навстречу. Только теперь совершенно непонятно, как вообще на Олимпиаду отбираться и как оно теперь все будет, какие будут требования», — рассказала она.
Со своим комментарием также выступила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Согласно её мнению, страны Запада рассчитывали на запрет российским спортсменам ехать на Олимпийские игры от Владимира Путина.
«После решения Владимира Путина баллотироваться в президенты они, наверное, думали, что он по этому поводу как-то выскажется и запретит им ехать. Но наш президент уже высказывался по этому поводу. Он как человек, уважающий спортсменов, не может им запрещать и решать за них: ехать им или не ехать».
В свою очередь глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что такое решение МОК никак не связано с объявлением о выдвижении на президентские выборы Владимира Путина.
«Заявление МОК в день, когда Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы? Думаю, это совпадение. МОК не мог знать, что Владимир Владимирович сегодня объявит о намерении участвовать в президентских выборах. Другой вопрос, что в своих пропагандистских целях буржуи будут придумывать всевозможные методы воздействия на наших избирателей. Это же очевидные вещи: все знают, как Путин и россияне относятся к спорту. Поэтому давление будет со всех сторон и на Россию, и на президента. Мы к этому уже привыкли, к сожалению, уже стали стрессоустойчивыми», — заявил он.
Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.