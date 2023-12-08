Винер выступила против участия россиян в ОИ-2024

"Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы. Во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В художественной гимнастике мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной 2024 года", - сказала Винер.