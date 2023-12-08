Украина отреагировала на допуск россиян к Олимпиаде в Париже

Министерство молодежи и спорта Украины осудило решение МОК допустить спортсменов России и Белоруссии до Летних Олимпийских игр в Париже, назвав его «безответственным». Об этом сообщил глава украинского ведомства Матвей Будный, передает «РИА Новости».

Ранее МОК объявил о допуске россиян и белорусов до ОИ-2024 под нейтральным флагом. Кроме того от спортсменов требуют соблюдения ряда правил, в том числе принять участие в турнире смогут только те, кто прошел квалификацию в своих видах спорта. На данный момент это получилось сделать только у восьми россиян и трех белорусов.

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК», — отреагировал на решение комитета Будный.

Он отметил, что в связи с произошедшим решение насчет участия Украины в ОИ-2024 будет принято после консультации со спортивными сообществами и высшим политическим руководством страны.