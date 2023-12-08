В МИД отреагировали на допуск россиян на Олимпийские игры-2024

«Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает — нанести нам как можно больший ущерб во всем», — подчеркнула она.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.