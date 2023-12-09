Российский спортсмен отказался от выступления на Играх в Париже

Российский спортсмен Климент Колесников, двукратный призер Игр 2020, отказался выступать на Олимпиаде при действующих критериях допуска. Об этом пишет РБК.

МОК в пятницу, 8 декабря, сообщил о допуске россиян в нейтральном статусе до Игр в Париже, при соблюдении ряда условий. Согласно одному из них, на соревнования не допускаются спортсмены, относящиеся к силовым структурам.

Колесников пояснил, что решение МОК можно расценивать положительно. Вместе с тем, добавил он, условия допуска со стороны комитета и федераций остаются неприемлемыми.

«Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — подчеркнул спортсмен.