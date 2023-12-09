Российский спортсмен отказался от выступления на Играх в Париже
Российский спортсмен Климент Колесников, двукратный призер Игр 2020, отказался выступать на Олимпиаде при действующих критериях допуска. Об этом пишет РБК.
МОК в пятницу, 8 декабря, сообщил о допуске россиян в нейтральном статусе до Игр в Париже, при соблюдении ряда условий. Согласно одному из них, на соревнования не допускаются спортсмены, относящиеся к силовым структурам.
Колесников пояснил, что решение МОК можно расценивать положительно. Вместе с тем, добавил он, условия допуска со стороны комитета и федераций остаются неприемлемыми.
«Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — подчеркнул спортсмен.
Напомним, что Россия в рамках БРИКС, ШОС, СНГ проводит крупные международные турниры. Кроме того, в стране проходят различные чемпионаты, соревнования, как региональные, так и общероссийские.