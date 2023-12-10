Японский бейсболист подписал рекордный контракт в истории спорта

Японский бейсболист Охтани подписал рекордный контракт в истории спорта
Японский бейсболист Сёхей Охтани подписал десятилетний контракт с клубом "Лос-Анджелес Доджерс" на сумму 700 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на агента спортсмена Неза Балело.
"Это уникальный, исторический контракт для уникального и исторического игрока", - заявил Балело.
Отмечается, что общая сумма контракта Охтани на 64% превысила предыдущий рекорд бейсбола - 12-летний контракт на 426,5 миллиона долларов с аутфилдером "Лос-Анджелес Энджелз" Майком Траутом.
Это, пожалуй, крупнейший контракт в истории спорта, превышающий рекорды звезд футбола Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, отмечает агентство.
Охтани 29 лет. С 2018 года он играл за "Лос-Анджелес Эйнджелс". Спортсмен трижды выступал на Матче всех звезд MLB и дважды становился самым ценным игроком Американской лиги.