Японский бейсболист подписал рекордный контракт в истории спорта

Японский бейсболист Сёхей Охтани подписал десятилетний контракт с клубом "Лос-Анджелес Доджерс" на сумму 700 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на агента спортсмена Неза Балело.

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"Это уникальный, исторический контракт для уникального и исторического игрока", - заявил Балело.

Отмечается, что общая сумма контракта Охтани на 64% превысила предыдущий рекорд бейсбола - 12-летний контракт на 426,5 миллиона долларов с аутфилдером "Лос-Анджелес Энджелз" Майком Траутом.

Это, пожалуй, крупнейший контракт в истории спорта, превышающий рекорды звезд футбола Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, отмечает агентство.