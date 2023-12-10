Олимпийский чемпион по плаванию отказался идти против России из-за МОК

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский пловец Евгений Рылов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже ничего не меняет на сегодняшний день, а также рассказал о своем отношении к нейтральном статусу. Его слова приводит "Матч ТВ".

"Пока решение МОК выглядит формальным, чтобы увидели — они допустили, приняли решение, чтобы история с нашим допуском хорошо выглядела со стороны. Но по сути это ничего не меняет. Не вижу возможным получать нейтральный статус, соглашаясь что-то подписывать, идти против страны", - заявил Рылов.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх - 2024 в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения". До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.