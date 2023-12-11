Президент "Динамо" заявил о неприемлемых условиях МОК для России

"Может быть, кто-то будет рад этой новости. Может быть те, кто лет на 40 позже меня родился. Может быть, у них какие-то другие восприятия, но у людей нашего поколения это неприемлемое условие. Ну что это такое, я еду выступать непонятно с каким флагом, непонятно за кого. Есть некоторые граждане, которые считают, что личность выше государства. Я придерживаюсь такого мнения, что родителей и родину не выбирают", - заявил Гаджиев.