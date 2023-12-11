Гашек: если не отменили ОИ в Китае, это не значит, что надо допускать россиян в Париж

«Если, по вашему мнению, МОК допустил ошибку и не запретил Олимпиаду в Пекине или китайским спортсменам выступать, это не значит, что они должны сделать это снова (в отношении россиян. — Прим. «Чемпионата»). Мы не должны этого допустить!» — ответил Гашек своему земляку.