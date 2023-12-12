На Украине приняли решение насчет участия в Олимпиаде-2024

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сделал новое заявление по участию страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Как пишет РИА Новости, Бедный заявил, что страна будет участвовать в соревнованиях. Он назвал Олимпиаду мощной площадкой для обсуждения спецоперации, которую нецелесообразно терять.

«У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — подчеркнул политик.