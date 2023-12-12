На Украине приняли решение насчет участия в Олимпиаде-2024

Украина будет участвовать в Олимпиаде-2024
Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сделал новое заявление по участию страны в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Как пишет РИА Новости, Бедный заявил, что страна будет участвовать в соревнованиях. Он назвал Олимпиаду мощной площадкой для обсуждения спецоперации, которую нецелесообразно терять.
«У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — подчеркнул политик.
Как сообщалось ранее, при допуске на Олимпиаду российских спортсменов будут учитываться их высказывания о спецоперации на Украине.