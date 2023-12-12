Оргкомитет ОИ-2024 прокомментировал допуск российских атлетов

Тони Эстонке, глава Оргкомитета Игр-2024, сообщил, что приветствует допуск российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом пишет Reuters.

Международный олимпийский комитет в пятницу, 8 декабря, объявил о допуске россиян и белорусов к Играм, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В МОК подчеркнули, что поехать в Париж смогут лишь атлеты в индивидуальных видах спорта, команды допускаться не будут. Функционеры уточнили, что выступать спортсмены должны в нейтральном статусе, демонстрация символики стран не допускается.

«Мы уважаем это решение. Мы будем приветствовать участие спортсменов в соответствии с указанными правилами, то есть без флагов, гимнов, должностных лиц и командных турниров», — подчеркнул Эстонке.