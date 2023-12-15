Чемпионат мира по дзюдо 2024 года пройдет в Абу-Даби

ТАСС, 15 декабря. Чемпионат мира по дзюдо 2024 года состоится с 19 по 24 мая в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

Турнир станет последним этапом квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.