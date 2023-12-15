Ученики школы №1265 завоевали Гран-при выставки-конкурса «Авангард жив». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Семь дипломов получили ученики, которые обучаются в группе «Дизайн. База» под руководством педагога Свинцовой Анны Сергеевны. Отмечается, что проект «Авангард жив» – часть международной программы «Учителя и ученики. Диалог в искусстве». Также это социальный проект, подчеркивающий важную роль преподавателя.