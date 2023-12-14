В WADA призвали ввести биологические паспорта для всех россиян

Всемирное антидопинговое агентство призвало ввести биологические паспорта для всех нейтральных спортсменов из России перед Летними Олимпийскими играми 2024 года. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе WADA.

Отмечается, что отдел управления биологическими паспортами спортсменов РФ полностью и независимо управляется аккредитованной агентством лабораторией за пределами России, отслеживая результаты, которые связаны с паспортами спортсменов этой страны, чтобы пресекать возможность замещения образцов мочи. При этом в WADA считают, что этого недостаточно.

«Мы по-прежнему скептически и настороженно относимся к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе», — отметили там.

В WADA заявили, что независимо от страны все спортсмены должны «знать, что сталкиваются с одинаковыми условиями перед ОИ». Для достижения этой цели агентство призвало использовать «все доступные инструменты», в том числе анализы крови и мочи, биологический паспорт, разведданные и расследования.