МОК навали олимпийские дисциплины, до которых допустили россиян

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали об олимпийских дисциплинах, до которых будут допущены спортсмены из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает РБК .

Согласно заявлению МОК, в сумме россияне и белорусы заработали 11 квот на Олимпийские игры в Париже. Среди них есть квоты в борьбе, велоспорте, гребле и плавании. При этом в комитете не стали уточнять, какие квоты были завоёваны спортсменами из России, а какие — из Белоруссии. Кроме того, на данном этапе МОК также не стал подтверждать имена конкретных спортсменов, допущенных до игр.