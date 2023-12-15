В колледже на Бибиревской пройдет день открытых дверей

15.12.2023. В Политехническом колледже имени П.А. Овчинников 16 декабря состоится день открытых дверей. Об этом сообщили в администрации учреждения. «Приходи к нам в субботу, и ты сможешь: померяться силами в снежном батле, пожать руку работодателю, прокачать интеллект в профессиональных пробах, увидеть Новогоднее шоу от студентов. Гости будут собирать и декорировать эксклюзивные новогодние игрушки», - отметили организаторы. Начало в 11.00 по адресу: Бибиревская улица, дом 6, корпус 1. Для участия требуется регистрация https://dod.mcrpo.ru/dod/detail_day/754. Дополнительная информация по телефону: 8(985)775-07-44.