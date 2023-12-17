Российский пловец признался в хейте в адрес Дзюбы

«Просто я вырос на том «Зените», в котором играли Дани, Халк, Ломбертс, Кришито, Паредес, Шатов, Кокорин. Ну и тот же Артем Дзюба. Кто бы как его ни хейтил, признаюсь, что даже я его частенько хейтил, нельзя отрицать, что Дзюба один из лучших бомбардиров нашего клуба. А сейчас в клубе стало очень много легионеров. Даже грустинка нападает», — сказал Минаков.