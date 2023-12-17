Пловец Рылов отказался ехать на Олимпийские игры в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов объявил, что отказывается ехать на Олимпийские игры на текущих условиях МОК
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил «Матч ТВ», что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже на текущих условиях Международного олимпийского комитета (МОК).
МОК на прошлой неделе объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Игр 2024 в нейтральном статусе. Российские атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов. МОК запретил участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
— Я подготовил заявление и хочу его озвучить. Не раз обозначал свою политическую позицию и точку зрения в отношении МОК. Сегодняшнее мое заявление не будет исключением.
Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия — великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить.
Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание, — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ».
Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии заявил, что министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России нужно проанализировать условия МОК, прежде чем принимать решение об участии в Олимпийских играх в Париже.
Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов объявил, что отказывается ехать на Олимпийские игры на текущих условиях МОК
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