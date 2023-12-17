Юлия Ефимова продолжает разрывать: после розового фламинго – гладиатор. Но спартаковский символ победу на Кубке Сальникова не принес

На 18-м Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге продолжаются состязания. Сегодня у девушек был заплыв на 100 м брассом. Заданный вчера трехкратным призером Олимпийских игр, 6-кратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой тренд на предстартовое шоу с удовольствием поддержали другие участницы. Тогда выход на старт в наряде розового фламинго Юлия украсила золотом на 50 м брассом. Сегодня звезда отечественного плавания вышла в наряде гладиатора – в шлеме и с мечом. Юлия – болельщик «Спартака», она уже появлялась на старте в футболке «красно-белых», и вот снова спартаковский перфоманс.