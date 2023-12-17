Юлия Ефимова продолжает разрывать: после розового фламинго – гладиатор. Но спартаковский символ победу на Кубке Сальникова не принес
На 18-м Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге продолжаются состязания. Сегодня у девушек был заплыв на 100 м брассом. Заданный вчера трехкратным призером Олимпийских игр, 6-кратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой тренд на предстартовое шоу с удовольствием поддержали другие участницы. Тогда выход на старт в наряде розового фламинго Юлия украсила золотом на 50 м брассом. Сегодня звезда отечественного плавания вышла в наряде гладиатора – в шлеме и с мечом. Юлия – болельщик «Спартака», она уже появлялась на старте в футболке «красно-белых», и вот снова спартаковский перфоманс.
Но Гладиатор не помог спортсменке – она финишировала второй. Победила Евгения Чикунова. Кстати, Женя вышла на старт в вечернем платье… Результат Чикуновой - 1.03,76. Это на 0,04 с быстрее, чем было у нее на ЧР несколько недель назад.
Но телеграм-канал ЖФК «Спартак» все-равно в восторге от шоу Ефимовой – он и опубликовал видео выхода спортсменки в образе гладиатора.
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