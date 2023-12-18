Президент Чили подтвердил, что до конца его срока страна останется со старой конституцией

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич подтвердил, что его правительство не будет продвигать разработку новой конституции после того, как граждане страны отклонили второй проект нового основного закона.

"Народ ясно показал свою волю, и большинство проголосовало против текста конституции, который им предложили. На этом конституционный процесс, пока мы у власти, заканчивается. У страны есть другие вопросы, требующие срочного решения", - сказал он в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала T13.

Борич признал, что чилийцы устали от темы разработки новой конституции. "У значительной части населения появилось разочарование и даже отвращение, и мы не можем это игнорировать", - добавил он. По его мнению, оба проекта конституции не смогли объединить страну и отразить чаяния граждан, которые подавляющим большинством (почти 80%) в октябре 2020 года проголосовали за изменение основного закона.

В своем выступлении президент также призвал все политические силы страны объединить усилия для проведения реформ, в которых нуждается Чили.

Борич был активным сторонником разработки новой конституции. После того, как чилийцы 4 сентября 2022 года отклонили на референдуме первый проект документа, разработанный Учредительным собранием с левым и левоцентристским большинством, он пообещал добиться разработки нового варианта.