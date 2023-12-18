Винер: Российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна

Сборная России по художественной гимнастике больше никогда не выступит без национальных символов - флага и гимна. Об этом завила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Она рассказала, что в Европе Россия могла претендовать только на одно место на Олимпийских играх. Винер добавила, что будет позором ехать на Олимпиаду. Поэтому российская художественная гимнастика точно не поедет на таких условиях.

"Мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", - цитирует Винер ТАСС.