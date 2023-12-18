Винер: российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна

«Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно?



Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — сказал Винер.