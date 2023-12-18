Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер считает унизительными условия допуска для российских спортсменов. Газета.Ru

"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде, - сказала Винер. - Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики". ТАСС

Поездка на Олимпиаду на таких условиях стала бы позором и унижением для страны, констатировала она. «Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — заверила Винер. Парламентская газета