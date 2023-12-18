Ученики школы №2009 стали призерами «Президентских состязаний»
Ученики 6 «Г» класса школы №2009 стали призерами «Президентских состязаний». Пост об этом опубликован в группе учебного учреждения во «ВКонтакте».
Соревнования состоялись в школе №1980. Ребята выступили под руководством учительницы физкультуры Е. В. Миляевой.
В итоге команда заняла первое место. Теперь школьники будут участвовать в городском этапе турнира, где встретятся со сборными из 35 районов столицы.
Ранее сообщалось, что ученицы школы №2009 стали призерами международного фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Матрешка».