Ученики школы №2009 стали призерами «Президентских состязаний»

Ученики 6 «Г» класса школы №2009 стали призерами «Президентских состязаний». Пост об этом опубликован в группе учебного учреждения во «ВКонтакте».

Соревнования состоялись в школе №1980. Ребята выступили под руководством учительницы физкультуры Е. В. Миляевой.

В итоге команда заняла первое место. Теперь школьники будут участвовать в городском этапе турнира, где встретятся со сборными из 35 районов столицы.