Российская гимнастка сравнила внутренние и международные турниры

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила об отказе представительниц сборной страны от выступлений на международных турнирах без флага и гимна. Она назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе.