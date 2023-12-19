Тарасова назвала главную проблему возвращения российских атлетов

«Если Ирина Александровна решила так и за эти годы сделает новую команду, то будет прекрасно! Но спортсмены тренируются у разных тренеров, нужно считаться с их мнением.



К тому же, я думала о гимнастике, и если бы их допустили, то судили бы безобразно. Мы это уже проходили в фигурном катании: кто что хочет, то и ставит. Нужно над этим подумать», — заявила Тарасова.