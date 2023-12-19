Тарасова назвала главную проблему возвращения российских атлетов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, заявившей, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, назвала судейский вопрос ключевой проблемой потенциального возвращения атлетов на международные старты. Газета.Ru
«Если Ирина Александровна решила так, и за эти годы она сделает новую команду, то будет прекрасно! Но спортсмены тренируются у разных тренеров, и каждый считает по-своему. Поэтому нужно считаться с мнением. К тому же, я думала о гимнастике, и если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это судейство, как в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит. Поэтому нам всем надо подумать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Sports.ru
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, что в Европе Россия могла претендовать только на одно место на Олимпийских играх. Винер добавила, что будет позором ехать на Олимпиаду. Поэтому российская художественная гимнастика точно не поедет на таких условиях. Российская газета