Тарасова назвала главную проблему возвращения российских атлетов

«Если Ирина Александровна решила так, и за эти годы она сделает новую команду, то будет прекрасно! Но спортсмены тренируются у разных тренеров, и каждый считает по-своему. Поэтому нужно считаться с мнением. К тому же, я думала о гимнастике, и если бы гимнасток допустили, то судили бы безобразно. Мы видели это судейство, как в фигурном катании: кто что хочет, то и поставит. Поэтому нам всем надо подумать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Sports.ru