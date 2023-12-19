Мельникова рассказала об обидной разнице в зарплатах с футболистами

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка-2020 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике, поделилась мнением по поводу разницы в уровне заработных плат между гимнастами и футболистами. - Rusfootball

Мельникова заявила, что ей обидно зарабатывать меньше футболистов. «Учитывая, что футболисты тренируются часа три-четыре, а гимнасты, например, по семь-восемь. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта», — отметила она. - Lenta.ru

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр. - Газета.Ru