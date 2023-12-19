Победительница ЮЧМ из России продолжит карьеру в Черногории

— Переход в черногорскую «Будучность» никак не связан с моим положением в «Ростов Доне». За последние несколько месяцев мне полюбились болельщики и Ростов на Дону. Я очень счастлива представлять этот клуб на площадке и с огромным удовольствием вернусь сюда снова!



Мое решение об уходе обусловлено желанием выступать в Лиге чемпионов, расти и набираться нового опыта на европейской арене. На данный момент я полностью сфокусирована на гандболе и тренировках. Перед «Ростов Доном» стоят большие цели на сезон, которые мы намерены достигнуть! Соответственно, я буду продолжать делать все, что от меня зависит, и приносить пользу команде, — сказала Кирдяшева.